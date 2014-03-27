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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:47 BJT

台湾金融：金管会开放平衡型与一般债券型基金投资高收益债券

路透台北3月27日 - 台湾金管会周四表示，将开放平衡型基金与一般债券型基金投资高收益债券，并放宽投信基金投资转换公司债得不受信用评等限制，以提昇投信事业竞争力。

金管会在发布的新闻稿中称，将开放平衡型基金可投资高收益债券，投资总金额不得超过基金净资产价值30%。一般债券型基金(非属于高收益债券基金及以投资新兴市场国家债券为主的基金)得投资高收益债券，投资总金额不得超过基金净资产价值的10%。

此外，金管会并放宽投信基金投资于转换公司债得不受信用评等限制规定。且转换公司债信用评等未达一定等级(BBB)或未经信用评等机构评等者，不计入高收益债券。

金管会指出，法令规定修正后，将增加基金操作弹性及投资绩效，有助于投信业者提升基金产品设计多元化，以提升境内投信基金竞争力。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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