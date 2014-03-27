中国央行：人行持有意大利能源企业埃尼集团和Enel约2%股份--Consob

路透米兰3月27日 - 意大利市场监管机构Consob周四表示，中国人民银行已经获得了意大利国有能源企业埃尼集团(Eni) 和Enel 大约2%的股权。

Consob在其网站上公布的文件显示，中国央行在3月21日的持股比例已经超过2%的披露门槛。

Consob表示，中国央行目前对Enel和埃尼的持股比例分别为2.071%和2.102%。(完)