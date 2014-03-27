国际油市：亚洲燃料油现货价差陷入区间波动，新加坡库存减少

路透3月27日 - 亚洲燃料油市场周四变动甚微，与现货价差限于区间波动的表现一致。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格每吨贴水小幅收窄0.15美元，至0.35美元；180-cst燃料油现货升水仅小幅下跌0.03美元，至每吨1.6美元。

“市场气氛沉闷...没有太大波动，”一名新加坡交易员表示。

新加坡国际企业发展局(IES)周四发布数据显示，新加坡3月26日止当周的在岸燃料油库存减少21.3万桶，达到1,847.9万桶的三周低点。

这与一周燃料油出口量上升的趋势相符。新加坡一周燃料油出口增长逾一倍至38.2万吨。

而进口增幅较小，仅增加将近4万吨至87万吨左右。来自沙特阿拉伯的进口量大幅增至逾17万吨。

来自印度的进口量亦增长近两倍，超过12万吨。

兴隆从嘉能可购入2万吨4月22-26日装船的380-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨贴水0.50美元。

BP向摩科瑞出售2万吨4月22-26日装运的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨升水1美元。

摩科瑞向兴隆出售2万吨4月22-26日装船的380-cst燃料油，每吨售价593.5美元。(完)

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