国际油市：亚洲燃料油现货价差陷入区间波动，新加坡库存减少

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透3月27日 - 亚洲燃料油市场周四变动甚微，与现货价差限于区间波动的表现一致。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格每吨贴水小幅收窄0.15美元，至0.35美元；180-cst燃料油现货升水仅小幅下跌0.03美元，至每吨1.6美元。
“市场气氛沉闷...没有太大波动，”一名新加坡交易员表示。
新加坡国际企业发展局(IES)周四发布数据显示，新加坡3月26日止当周的在岸燃料油库存减少21.3万桶，达到1,847.9万桶的三周低点。
这与一周燃料油出口量上升的趋势相符。新加坡一周燃料油出口增长逾一倍至38.2万吨。
而进口增幅较小，仅增加将近4万吨至87万吨左右。来自沙特阿拉伯的进口量大幅增至逾17万吨。
来自印度的进口量亦增长近两倍，超过12万吨。
兴隆从嘉能可购入2万吨4月22-26日装船的380-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨贴水0.50美元。
BP向摩科瑞出售2万吨4月22-26日装运的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨升水1美元。
摩科瑞向兴隆出售2万吨4月22-26日装船的380-cst燃料油，每吨售价593.5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10