版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 27日 星期四 19:15 BJT

投行观点：KBW将花旗集团 投资评级从表现优于同业降为表现与市场一致；目标股价从58美元降至52

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐