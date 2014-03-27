版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中国房地产：用四年左右时间全面建立不动产统一登记体系--国土部长

路透北京3月27日 - 中国人民网周四引述国土资源部部长姜大明称，将用三年左右时间全面建立不动产统一登记制度；用四年左右时间，运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息实时互通共享以及依法查询，形成不动产统一登记体系。

姜大明是在周三召开的不动产登记工作第一次部际联席会议上做出上述表示的。

会议并指出，不动产登记不影响现有各类不动产权证书效力。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐