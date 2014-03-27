重温稿-中国房地产：用四年左右时间全面建立不动产统一登记体系--国土部长

投行观点：好市多(Costco Wholesale)评级从中性上调至加码--巴克莱
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路透北京3月27日 - 中国人民网周四引述国土资源部部长姜大明称，将用三年左右时间全面建立不动产统一登记制度；用四年左右时间，运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息实时互通共享以及依法查询，形成不动产统一登记体系。
姜大明是在周三召开的不动产登记工作第一次部际联席会议上做出上述表示的。
会议并指出，不动产登记不影响现有各类不动产权证书效力。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 (更新拆款、央行定存单发行细节及央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。