香港个股：复星国际称参与收购德国私人银行BHF，出资9,850万欧元

路透香港3月27日 - 中国综合性民营企业--复星国际 周四表示，参与收购一家德国私人银行BHF-BANK，出资规模为9,850万欧元。此令复星在金融版图上再下一城。

复星在港交所发布公告称，集团与及其管理的一支基金已承诺收购BHF银行其中之一股东Billion Infinity，令复星及基金各持有过半股份。

BHF-BANK 总部位于德国，营业项目是向精选企业家及其家族提供现代私人银行及资产管理服务。RHJI与KBG两家公司昨日刚完成收购此银行，而复星新投资的Billion Infinity，持有KBG 19.18%。

复星稍早亦竞标收购竞标收购葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral de Depósitos）旗下保险业务80%股份，竞标报价10亿欧元。

复星国际副董事长兼首席执行官梁信军在接受路透专访时表示，去年上半年通过套现资产新增逾50多亿元资金，公司还拥有约100亿元可变现的优质证券，单就这些，就足以应付收购需要。2013年复星取得了不错的收益，这亦有助于加强公司自身的负债表，为海外收购打下良好基础。

此前消息人士指出，复星亦参与了以以希腊房地产企业Lamda Development 为首的财团，共同投标开发位于雅典旧机场Hellenikon的海滨精华区地产项目，该项目规模将达9.15亿欧元。 （完）

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