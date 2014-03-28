重温稿-《综述》台湾央行一如预期连11季维持利率不变，今年料难见升息时点

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
( )
* 央行连11季维持利率不变，一如预期
* 未来货币政策视物价、产出缺口以及境内外的经济金融情势
* 央行温和评论料将令利率维持现行水位
记者 高洁如
路透台北3月27日 - 台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。
被问及美国联邦储备理事会(FED)日前释出可能升息的时点的评论，央行总裁彭淮南表示，台湾央行主要考量是考虑台湾未来的物价，第二是产出缺口，而目前台湾的产出缺口仍是负的；另外，还要考虑台湾内外的经济金融因素的影响，这些情况都将会在未来的理监事会中提出讨论。
〞看起来央行还是觉得基本面蛮弱的，而且目前的实质利率维持正数，要他很快就升息是不可能的。〞群益证券交易员杜宗恩说。
他认为，目前总体经济没有很好起色，CPI部分央行仍维持主计总处估计的1%出头，而且实质利率仍然是正数，目前并没有升息的条件。
他也提到，虽然目前央行没有即刻升息的急迫性，但央行可以先藉由收紧货币数量的控制方式，回收资金。
渣打银行总经学家符铭财则认为，台湾今年的通膨率可能升抵1.7%的水位，大幅高过官方的预估，这使得央行自今年第二季即有升息的可能。
〞尤其是去年8月时消费者物价指数年变动率是负的，今年说不定CPI还会将近2%。〞符铭财说。
他也表示，台湾的利率水平有偏低的情况，而渣打预估，台湾失业率会跌破4%以下，且今年的经济成长率也达到3.9%，届时产出缺口即可能由负转为正。
彭淮南说，根据台湾央行收集的资料后评估，若没有其他的因素干扰，美联储可能将于今年11月时结束宽松购债，到明年5月可能有升息动作。但即使美联储升息，其动作也会是缓慢的(gradually)。
**表明不会以利率政策处理房价**
在房价部分，台湾央行首度表明，〞以利率政策处理房价问题，须大幅调升利率才会影响房价，但冲击经济成长，并不恰当。〞
彭淮南也表示，早于去年他即对房贷户提出要注意利率风险的警告，目前尤其是台北市房贷负担率偏高，事实上，台湾的房贷利率采取的是浮动的利率，因此利率风险一直都在，根据央行的统计，台北市的房贷负担率高达49%，比平均数约33-34%高出不少，等于家庭里赚100元，其中49元都要付房贷利息和本金。
彭淮南并表示，以台湾为例，央行肩负维持物价稳定与金融稳定的职责，造成物价稳定目标可采利率工具，维持金融稳定则可以采用针对性审慎工具，如选择性信用管制。
央行新闻稿中也表示，处理房价问题，仍以运用房地产有关的租税工作较有效，且对经济成长的扭曲程度最小。
**服贸帮助台湾融入世界经济**
针对目前纷扰多时的两岸服务贸易协议，彭淮南认为，服贸协议将帮助台湾融入世界经济，而协议的谈判必有所得以及有所付出，只要是所得高于付出，就有做的必要。
他也说，目前台湾的产业开放程度高于韩国，但南韩已有九个生效的自由贸易协定(FTA)，FTA占贸易的比重为9.3%，低于韩国的36.1%。
〞这要严肃面对，〞彭淮南说，他也表示，台湾的面板跟韩国都是销到大陆去，若是大陆与韩国的FTA生效，南韩面板出口大陆可能是零关税 ，台湾的面板厂商则要负担5%的关税，将可能影响台湾的面板厂商约10万的就业人口。(完) (审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选