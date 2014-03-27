中港股业绩：中信证券去年净利增长23.75%，预计今年融资融券增速仍高

路透北京3月27日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周四公布年报，2013年全年实现净利52.44亿元人民币，同比增长23.75%；营业收入和净利润继续位居证券业首位。

年报显示，去年公司实现营收161.15亿元，同比增长37.81%；每股收益0.48元。公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元。

公司指出，去年，公司整体财务杠杆率从2012年的1.55倍提高到2.5倍。实现对里昂证券、中信万通证券的全资收购，再次控股华夏基金。与里昂证券的整合已展开，业务协同效应逐步显现。

根据年报，去年公司各项主营业务排名继续位居中国证券行业前列。经纪业务市场份额6.18%，保持市场第一；投行业务完成股票主承销金额排名市场第二，债券主承销金额排名同业第一；资产管理业务管理资产规模人民币5,048.58亿元，排名同业第一；融资融券合并业务余额人民币334.20亿元，市场份额9.64%，排名市场第一。

中信证券指出，去年积极拓展资本中介业务，业务规模增长至1,100亿元，成为新的收入增长点。

公司称，2014年，公司的经营策略是“面向客户，加强协作，全面深化公司战略转型”。公司新的商业模式尚未成熟，业务仍处于“转型期、投入期、布局期”。其中，公司传统中介业务处于转型期，正在从通道业务向通道业务与非通道业务并重转型；公司资本中介和资本型业务处于投入期，面临着资金成本上升的压力；国际业务处于布局期，境内外业务协同效应尚需提升。

中信证券预计今年融资融券、约定式购回等资本中介业务的增速仍将保持较高水平，称需进一步丰富融资工具、保持资金来源的多样性，并做好负债与流动性管理。个股期权等创新业务也或带来新的业务增长点。

公司预计2014年末全市场融资融券余额将达到4,500亿元左右，融资融券交易规模占全市场A股、基金交易规模的比例将接近10%，融资融券业务收入将成为证券公司的主要收入来源之一。

截止去年底，公司合并净资产达876.88亿元。资产负债率为60.47%，较2012年末的资产负债率35.17%增加了25.30个百分点，主要由于公司创新业务迅猛发展，公司资本中介业务规模不断扩大，公司继续提升财务杠杆水平所致。