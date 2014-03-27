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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:30 BJT

重温稿-《综述》中资国有大行年报仍亮丽，不良贷款有远虑无近忧

* 国有大行最高至14.5%的净利增速仍显亮丽
    * 今年中资银行盈利增速将继续放缓--分析师
    * 短期内银行有能力控制不良率
    * 利率市场化加速将令各行净息差走势分化

     作者/谢衡/赵红梅/李贺
    路透北京/香港3月27日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 <1398.
HK>公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速
仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。

    但随着中国经济下行的压力，分析师普遍预计，今年中资银行盈利增速将继续放缓，或
回落至个位数。信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明
显大于去年。

    “截止目前三大行发布的业绩都要好于此前预期，不论是利润增长，还是不良率情况。
预计2014年大行息差收入会有小幅下降，利润增速也会有所回落，预计将回落到10%以下。
”银河证券银行业分析师黄斌辉说。

    在已公布年报的三大国有银行中，农业银行  净利增速14.5%，拔
得头筹；中国银行  净利增速为12.36%；而工商银行 <1398
.HK>为10.2%。

    北京一家大型券商银行业分析师亦认为，今年无论是在宏观经济层面，还是在银行经营
层面，回旋的余地有所收窄，预计银行业盈利增速将进一步放缓。

    今年以来，多项宏观数据表现逊色，令市场对中国经济走弱的预期逐渐升温。此前公布
的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准48.1，分项指数显示产出继续滑坡
而就业指数上行，进一步预示中国经济增速将继续疲软。

    不过安信证券认为，中国银行海外业务占比高，在欧美经济复苏背景下息差将好于同业
。公司跨境结算领先，同时网络银行方面有望发挥全球化优势打造跨境服务体系。预计其20
14年业绩增速将达到8.3%。

    而农行县域业务优势保障其资金成本优势，充足的拨备为未来不良的增加提供了较大缓
冲，并有望最先受益优先股政策。安信证券并预计2014年农行净利润同比增速仍可达13.3%
。

    招商证券金融行业分析师罗毅认为，参考2013年宏观经济的预期和实际情况，2014年的
实际经济形势不会像预想的那么悲观，不太可能低于7%。在此前提下，中资银行仍将健康运
营。


    **短期内银行有能力控制不良率**

    自四万亿投资热潮退去，中国宏观经济下行风险加大后，中资银行资产质量的实际状况
，就成为投资者最为关心的因素。潜在坏账风险，成为投资者面对银行股时的一块心病。

    但从三大行已公布年报看，不良贷款率并没有显着的增长，其中农业银行甚至还有所下
降。截止2013年底，农行的不良贷款率为1.22%，好于上年同期的1.33%；中行的不良贷款率
0.96%，去年末为0.95%；相较之下，工行的不良贷款率上升较为明显，由上年末的0.85%，
升至0.94%。工行表示，到2014年末不良贷款率将控制在1.20%以内。

    “目前三家已公布业绩的国有大行的表现有力地回击了此前经济下行、银行业不良激增
的‘崩溃论’，表现出银行业还在健康发展。”罗毅说。

    当然，中资银行仍可将不良率控制在一个较低的水平，也与其加大了不良资产处置力度
有很大关系。
    
    农行风险管理总监宋先平就表示，该行在去年的不良资产处置中，共出售了41亿元不良
贷款予四大资产管理公司，总体回收率逾30%。长江三角洲地区的制造业和钢贸的不良贷款
率较高，占1.09%，浙江的不良贷款率为为1.55%，其中温州最高，达2.67%。

    中行行长陈四清就表示，“不良比率提高了0.01个百分点，在总量庞大下微不足道，但
要见微知着。”

   陈四清称，该行去年对房地产、地方融资平台和过剩产业贷款共8,535亿元，正高度重视
并逐笔排查风险，并注意到一些中小企业和钢贸链企业风险有所增大。

    工行行长易会满表示，该行的不良贷款虽然有所回升，但风险仍可控。从未来的发展趋
势看，工行整体贷款的正常率在不断的提升。而房地产、融资平台和产能过剩这三大高危领
域，工行的不良贷款余额和不良贷款率都在下降。

    “经济下行对大行资产质量的影响，是一个长期问题。短期来看，银行有能力控制不良
率，上升20BP有可能，上升50-100BP不可能。目前，对银行资产质量压力的过度担心，是把
中长期问题短期化了。”黄斌辉说

    中国银监会此前发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良
贷款余额为5,921亿元，分别高于去年三季度末的0.97%和5,636亿元。    


     **利率市场化将令各行净息差走势分化**

    中国利率市场化的步伐正在加快，但中资银行的主要利润来源仍没有摆脱对存贷利差的
过度依赖，净利息收入仍是银行利润最主要的来源。不过面对大环境的变化，各行对自己的
今年净息差的展望也显出分化。

    工行高管就表示，利率市场化推进对净息差影响客观存在，今年贷款定价会进一步提升
，该行今年的净息差今年将有所下降，但不会太快。

    而有三分之一资产在海外的中国银行，则对自己今年的净息差走势表现出更大的信心。

    “预计2014年境外机构净息差逐渐回升，境内人民币存贷款空间扩大，存款成本上升，
境内净息差还有压力。（中行）外币资产占比较高，非利息中间业务收入占比较高，较同业
相比，受利率市场化影响较小，具备扎实的市场化经营基础，总体息差会跑赢大市。”中行
副行长岳毅称。
    
    三大行年报显示，工行去年的净息差为2.57%，上年为2.66% ；农行为2.79%，2012年则
为2.81%；而中行2013年的净息差为2.24%，比上年上升了9个基点。

    平安证券报告认为，农行整体的存款结构在上市银行中依然显示一定的优势，较有竞争
力的低成本存款获取能力，叠加考虑农行存款来源的地域因素，负债端成本上升速度会相对
缓和，但是长期来看净息差在利率市场化背景下收窄的趋势不可扭转，预计2014年农行净息
差收窄5BPs。

    罗毅就认为，利率市场化对于银行业净利息收益率的影响是可控的，不会突然引起利差
缩窄。未来1-2年，利率市场化实现后，银行业的净利息收益总体不会有大幅度下滑，同时
会出现分化。经营较好的银行，其净利息收益还会有增长。

    中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化
的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。（完）
    
    以下为三大行2013年主要财务指标一览表：
 2013年    净利润（亿   增速（%   不良率  不良余额  资本充足  核心资本充足
           元）         ）                （亿元）  率        率
 工商银行        2,626      10.2    0.94    936.89     13.12         10.57
 农业银行        1,663      14.5    1.22    877.81     11.86          9.25
 中国银行        1,569     12.36    0.96    732.71     12.46          9.69
 （完）



 (审校 杨淑祯)
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