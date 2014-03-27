欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高位，因英国零售销售数据好于预期

路透伦敦3月27日 - 英镑兑欧元周四触及三周高位，兑美元延续涨势至第四日，此前英国零售销售数据好于预期，提高英国央行明年收紧货币政策的机率。

英国统计局周四公布，英国2月零售销售较前月增长1.7%，较上年同期增长3.7%。市场预估分别为成长0.5%和增长2.5%。

欧元兑英镑 从数据公布前的0.8310英镑下跌至0.8268英镑，此为3月6日来最低。最新报0.8281英镑，跌0.4%，技术分析师表示，如果跌穿55日移动均线切入位0.8280英镑，将进一步走低。

英镑兑美元 从数据公布前的1.6570美元上涨0.4%至日高1.6642美元。最新报1.6630美元，升0.2%，美国成屋销售下跌也压低美元。

英镑隔夜银行间拆款利率 正消化明年第一季升息的机率。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在周三刊出的报纸采访中表示，英国薪资正加速增长，利率不会无限期地停留在0.5%的纪录低位。威尔称，升息最有可能“相对渐进地进行”。

威尔的讲话以及零售销售数据扶助英镑收复本周稍早的失地，本周稍早在数据显示英国通胀年率稳步下滑后，英国升息前景蒙尘。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价