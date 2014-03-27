全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌三日，因海岬型和巴拿马型船运费下降

路透3月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第三日，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。

乾散货运价指数跌84点，至1,412点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌182点，或6.59%，至2,579点。日均获利下降2,043美元，至19,853美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降44点，或4.14%，报1,018点，此为去年9月5日来最低。

“巴拿马型船海运市场似乎将会进一步走低，因没有新的需求，且中国似乎没有如意料中的买入南美谷物，因为价格和/或质量问题。这些贸易平常在巴拿马型船的海运量占很大规模，”船务经纪Fearnleys的周度报告称。

巴拿马型船日均获利跌351美元，至8,210美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)