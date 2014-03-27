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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.258%，投标倍数为2.59

路透华盛顿3月27日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.258 中值 2.229 低值 2.150 价格/得标 价格 99.948469 高值得标比率 97.91% 投标倍数 2.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,011,800 总投标 75,185,669,300 竞争性投标得标 28,979,342,500 非竞争性投标得标 10,669,300 FED附加 　　　　　0 初级市场交易商投标 48,379,000,000 初级市场交易商得标 7,523,955,000 直接投标 13,104,000,000 直接投标得标 9,449,000,000 间接投标 13,682,000,000 间接投标得标 12,006,387,500 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2021/03/31 CUSIP码 912828C57 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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