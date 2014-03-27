欧元债市：臆测ECB将放宽政策令二线国家公债收益率跌至数年低位

* 欧元区二线国家公债收益率触及多年新低
* 五年期公债表现超过两年期和10年期公债
路透伦敦3月27日 - 西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率周四触及数年低位，因臆测欧洲央行(ECB)将放宽政策，引发投资人在较低评等的资产中寻找回报。
当美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将最终逆转超宽松货币政策之际，欧洲央行决策者为一旦通缩风险上升将采取非常规举措开启大门。
“过去几天欧洲央行官员对通胀更温和的讲话扶助拉低欧元区公债收益率，”野村欧洲利率策略师Norbert说。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。
这意味着欧洲央行对通胀态度最为强硬的委员之一立场出现软化。魏德曼之前反对采取类似非传统措施。
当欧元已经终止跌势和股市企稳之际，公债交易商表示欧洲央行官员的讲话只是给投资人继续买入二线公债提供藉口，这些公债自年初一直有强劲需求。
欧洲央行任何进一步宽松措施至少将使高评级公债收益率压至超低水平，因此寻求回报的投资人就盯着较低级别的公债。欧洲央行下周四将举行政策会议。
根据路透数据，西班牙10年期公债 跌4个基点，至八年新低3.25%，意大利10年期公债 收益率也下滑4个基点，至八年半低位3.289%。葡萄牙10年期公债收益率 滑落至四年新低的4.048%。
德债收益率报1.54%，较周三收盘下跌3个基点。希腊公债收益率在欧元区内最高，报6.92%。
分析师表示，债市最近升势是由对欧洲央行的预期带动，这可以从两年期/五年期公债收益率曲线趋平以及五年期/10年期公债收益率曲线趋陡中看出。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)