纽约期市：期糖上涨，因天气忧虑引发基金买入

路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四延续涨势至两周高位，交易员称，因忧虑恶劣天气将减少全球产量，加之技术信号鼓励基金买入。

ICE阿拉比卡咖啡期货几无变动，市场在下跌至两年低位后盘整，可可微幅上涨。

交易员表示，他们预期基金将增加期糖多头头寸，因预计厄尔尼诺天气现象将增加。上周投机者已增加其多头头寸至去年11月来最高。

厄尔尼诺天气现象可能令东南亚和澳洲干旱，南美出现洪涝。

ICE-5月原糖期货 升0.51美分或2.9%，收报每磅17.87美分，略低于日高17.89美分，此为3月12日来最高。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收高14.30美元，或3.1%，报每吨477.70美元。

嘉吉(Cargill)周四表示，公司和巴西的Copersucar将组建一糖联合交易业务，规模将可能成为全球最大。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.2%，报每磅1.7635美元。LIFFE-5月罗布斯塔咖啡 收升3美元或0.1%，报每吨2,083美元。

Liffe-7月可可 跌5英镑，或0.3%，收报每吨1,870英镑。ICE-5月可可 收跌8美分或0.3%，收报每吨2,955美元。(完)

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