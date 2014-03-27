金属期市：期铜因需求改善而上涨，期铝震荡上行

* 期铝交投震荡，此前英国法院对LME仓储改革计划作出裁决

* 期镍再度下跌，但本年迄今仍涨13%

路透伦敦3月27日 - 期铜周四反弹，因欧洲和中国需求改善，但美元上涨和持续担忧中国信贷状况限制了期铜涨势。

期铝走势震荡，一英国法院否决伦敦金属交易所(LME)仓储改革计划，期铝最初下跌，但之后逆转走势。

LME期铜 最后买入价上涨0.77%，报每吨6,560美元，周三下挫1.4%。

“显然我们看到很多有关欧洲消费者买入增加的报告，以及中国消费者买盘增多和订单增加的迹象，”VTB Capital商品研究部主管Wiktor Bielski说。

因中国天气回暖将促进制造业和建筑业活动增长，中国呈现季节性需求上升的迹象。“由于季节性因素，3月底需求肯定多于3月初，”CRU分析师Chunlan Li说。

但她表示，铜价持续反弹将需要更多令人信服的基本面信号。她说下周出炉的中国官方制造业数据可能反映成长放慢，引发价格进一步下滑。

期铜涨势受限，因美元兑欧元上涨，此前良好的美国GDP增长和初请失业金人数报告令市场对美国将较原先预期提早升息的臆测增强。

英国法院否决LME仓储改革计划，令LME将无法按计划在下个月实施仓储改革。LME曾计划实施改革措施，以缩减获取金属的排队等候时间。

消息令期铝价格盘初下跌，但之后反弹。

LME期铝 收涨0.52%，报每吨1,738美元。

期镍是今年迄今表现最好的金属，上涨13%，但今日连续第二天下跌，因一些投资人认为期镍的涨势过度。LME期镍 收低1.23%，报每吨15,705美元。

期铅 小幅收涨0.05%，报每吨2,067美元。期锌 收升0.10%，报1,972美元。期锡 收跌0.74%，报22,800美元。(完)

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