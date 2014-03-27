芝加哥期市：CBOT小麦收高，因技术性买盘和美国大平原天气干燥

路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商说，因技术性买盘和担忧美国大平原天气干燥对结束冬眠的硬红冬麦的影响。

指标CBOT-5月小麦 在隔夜交易时段下跌，但因合约没能跌穿本周低位6.87美元而转升，在6.92美元触底反弹。该合约收高13-3/4美分，报7.10-1/2美元。

分析师表示，商品基金在保护CBOT近月小麦合约在1月末触及三年低位5.50美元后建立的多头头寸。

美国干旱监察中心(U.S. Drought Monitor)的周度报告显示，美国最大小麦种植州堪萨斯州上周出现中度或重度干旱，而俄克拉荷马州出现“极度干旱”。

美国大平原中部和东部地区预料将迎来降雨，但德州和俄克拉荷马州西部等最干燥的地区可能不会有降雨。

美国农业部表示，最新一周出口销售2013/14年美国小麦40.04万吨，符合市场预期，销售2014/15年小麦32.75万吨，高于市场预期。

CBOT玉米走强也支撑小麦期价。

国际谷物理事会(IGC)将2014/15年全球小麦产量预估上调至7亿吨，较上月预估高出400万吨，但低于前一季的7.09亿吨。IGC称，尽管忧虑美国作物前景和黑海地区政治紧张局势，但小麦前景整体良好。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,892口。(完)

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