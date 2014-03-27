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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 03:48 BJT

标题新闻：截至3月26日当周货币市场共同基金减少31.9亿美元，至2.64万亿(兆)美元-ICI

注：美国投资公司协会(ICI)

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