全球金市：金价挫约1%跌破1,300美元，因美国经济增长前景强劲

* 良好的美国经济数据引发获利了结

* 跌穿关键技术水平后卖压加重

* 投资需求疲弱，SPDR黄金ETF的黄金持仓量减少

路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周四下挫约1%，自2月中来首次跌穿1,300美元，因良好的美国第四季经济数据削弱黄金作为对冲工具的吸引力。

交易商称，美元上涨和金价跌穿心理支撑位1,300美元和200日移动均线切入位1,296美元，也引发卖盘。

美国第四季经济增长终值从初值上修，且上周初请失业金人数降至约四个月低点，显示经济摆脱寒冬的影响积累了大量动能。

“在强劲的GDP报告燃点对经济活动将在第二、三季提速的预期后，金价受压，”Alliance Financial LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说。

1906 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,291.56美元，稍早触及六周低点1,288.80美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)4月美国期金 大跌8.70美元，收报每盎司1,294.70美元。

成交量较30日均值多约65%，主要受4月合约周一首个交割通知日前，4月合约展期至6月合约提振。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三下降1.8吨，至816.97吨，为连续第二日减少。这使今年的净流入降至18.8吨。

本周迄今，黄金挫跌约3.2%。在3月稍早，受地缘政治紧张局势带动，金价上涨至六个月高位1,391.76美元。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%，报每盎司19.65美元。

现货铂金 下挫0.4%，报1,396美元。现货钯金 大跌2.7%，报754.75美元，因投资人对近期涨势获利了结。

----------------------------1906GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1294.70 -8.70 -0.7 1289.60 1307.60 171,130 COMEX白银期货 19.708 -0.072 -0.4 19.575 19.870 31,528 COMEX铂金期货 1397.20 -9.30 -0.7 1394.30 1415.80 11,715 COMEX钯金期货 760.50 -20.65 -2.6 756.35 782.20 7,769 现货金 1291.56 -11.93 -0.9 1288.80 1306.65 现货银 19.650 -0.030 -0.2 19.600 19.840 现货铂金 1396.00 -5.50 -0.4 1395.50 1412.25 现货钯金 754.75 -21.25 -2.7 758.00 778.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化