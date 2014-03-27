全球金市：金价挫约1%跌破1,300美元，因美国经济增长前景强劲

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
* 良好的美国经济数据引发获利了结
* 跌穿关键技术水平后卖压加重
* 投资需求疲弱，SPDR黄金ETF的黄金持仓量减少
路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周四下挫约1%，自2月中来首次跌穿1,300美元，因良好的美国第四季经济数据削弱黄金作为对冲工具的吸引力。
交易商称，美元上涨和金价跌穿心理支撑位1,300美元和200日移动均线切入位1,296美元，也引发卖盘。
美国第四季经济增长终值从初值上修，且上周初请失业金人数降至约四个月低点，显示经济摆脱寒冬的影响积累了大量动能。
“在强劲的GDP报告燃点对经济活动将在第二、三季提速的预期后，金价受压，”Alliance Financial LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说。
1906 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,291.56美元，稍早触及六周低点1,288.80美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)4月美国期金 大跌8.70美元，收报每盎司1,294.70美元。
成交量较30日均值多约65%，主要受4月合约周一首个交割通知日前，4月合约展期至6月合约提振。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三下降1.8吨，至816.97吨，为连续第二日减少。这使今年的净流入降至18.8吨。
本周迄今，黄金挫跌约3.2%。在3月稍早，受地缘政治紧张局势带动，金价上涨至六个月高位1,391.76美元。
其他贵金属方面，现货银 跌0.2%，报每盎司19.65美元。
现货铂金 下挫0.4%，报1,396美元。现货钯金 大跌2.7%，报754.75美元，因投资人对近期涨势获利了结。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1294.70 -8.70 -0.7 1289.60 1307.60 171,130 COMEX白银期货 19.708 -0.072 -0.4 19.575 19.870 31,528 COMEX铂金期货 1397.20 -9.30 -0.7 1394.30 1415.80 11,715 COMEX钯金期货 760.50 -20.65 -2.6 756.35 782.20 7,769 现货金 1291.56 -11.93 -0.9 1288.80 1306.65 现货银 19.650 -0.030 -0.2 19.600 19.840 现货铂金 1396.00 -5.50 -0.4 1395.50 1412.25 现货钯金 754.75 -21.25 -2.7 758.00 778.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10