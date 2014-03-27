加拿大股市：基本收平，因乌克兰危机忧虑抵销良好的美国经济数据

路透多伦多3月27日 - 加拿大主要股指周四几无变动，对乌克兰危机的忧虑抵销良好美国经济数据对市场的提振。

能源股和材料股上涨，因一些商品价格攀升，但银行股和保险股下滑。

美国第四季经济成长略快于之前的估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位。

对乌克兰危机的忧虑继续令市场不安。国际货币基金组织(IMF)周四表示，已与乌克兰达成一笔140-180亿美元备用贷款协议，这项协议将在未来两年进一步释出信贷，使总额达到270亿美元。

俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周四表示，今年资本净流出可能达到1,000亿美元左右，这将表示2014年国内生产总值(GDP)成长率将放缓至大约0.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.26点，或0.04%，报14,178.84点。