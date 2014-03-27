《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 59.90 +0.27 +0.45 5905746
搜狐 63.67 -0.46 -0.72 1202703
网易 65.00 -1.31 -1.98 1553294
百度 151.00 -1.12 -0.74 8216731
台湾
台湾积体电路 19.42 +0.33 +1.73 3357902
联电 2.08 +0.04 +1.96 85350
日月光 5.39 +0.14 +2.67 221927
硅品精密 6.55 -0.08 -1.13 541758
和信超媒体 1.45 -0.05 -3.33 510862
友达 3.45 +0.03 +0.88 276185
中华电信 30.65 +0.23 +0.76 39268
台湾国际航电 56.02 +0.66 +1.19 2940299
香港
中国移动 44.46 +0.86 +1.97 339424
中国联通 12.92 +0.31 +2.46 117374
中国电信 45.19 +0.73 +1.64 23752
中芯国际 3.77 -0.11 -2.84 30592
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 144
(完)
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路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10