版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 59.90 +0.27 +0.45 5905746

搜狐 63.67 -0.46 -0.72 1202703

网易 65.00 -1.31 -1.98 1553294

百度 151.00 -1.12 -0.74 8216731

台湾

台湾积体电路 19.42 +0.33 +1.73 3357902

联电 2.08 +0.04 +1.96 85350

日月光 5.39 +0.14 +2.67 221927

硅品精密 6.55 -0.08 -1.13 541758

和信超媒体 1.45 -0.05 -3.33 510862

友达 3.45 +0.03 +0.88 276185

中华电信 30.65 +0.23 +0.76 39268

台湾国际航电 56.02 +0.66 +1.19 2940299

香港

中国移动 44.46 +0.86 +1.97 339424

中国联通 12.92 +0.31 +2.46 117374

中国电信 45.19 +0.73 +1.64 23752

中芯国际 3.77 -0.11 -2.84 30592

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 144

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐