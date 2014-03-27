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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--3月28日-4月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    3月24日当周

    3月27日(四)
    2300  韩国工业生产(较前月)                          2月         -0.2%       +0.1%
                      (较上年同期)                                  +4.1%       -3.8%
              服务业产出(较前月)                                      --        +0.9%    
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      2月         +0.8%       +1.6%
                          (较上年同期)                              +0.1%       +1.1%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月         +1.3%       +1.3%
              全国整体CPI                                             --        +1.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)               3月         +0.9%       +0.9%
              东京地区整体CPI                                         --        +1.1%
    2330  日本求才/求职比                               2月          1.05        1.04
                   失业率                                            3.7%        3.7%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                      2月         +3.2%       +4.4%
    
    3月28日(五)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月31日当周

    3月30日(日)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                            2月           --     盈余75.3
    2315  日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月           --         55.5
    2350  日本工业生产(较前月)                       2月初值          --        +3.8%
              工业生产一个月预估                                      --        +1.3%
              工业生产两个月预估                                      --        -3.2%
    
    3月31日(一)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                      2月           --       +15.2%
              住房开工(较上年同期)                                    --       +12.3%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               3月         +0.3%       +0.3%
                                 (较上年同期)                       +1.4%       +1.0%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第一季        正18        正16
               央行短观大型非制造业景气判断指数                      正24        正20
                 央行短观小型制造业景气判断指数                       正4         正1
               央行短观小型非制造业景气判断指数                       正6         正4
                       央行短观大型企业资本支出                     +0.2%       +4.6%
                       央行短观小型企业资本支出                    -12.2%       +7.9%
    
    4月1日(二)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月            --        49.8
    0000  韩国出口(较上年同期)                          3月          +4.5%      +1.5%
              进口(较上年同期)                                       +3.5%      +3.9%
              贸易收支(亿美元)                                         --     顺差9.3 
    0130  日本加班工资                                  2月            --       -0.2%
    
    4月2日(三)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周           --   卖超3,955
          外资投资日本股票(亿日圆)                                     --   卖超1,910
    
    4月3日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月4日(五)
    暂无重要经济数据公布。 (完)
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