日韩经济指标预测--3月28日-4月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月27日(四) 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -0.2% +0.1% (较上年同期) +4.1% -3.8% 服务业产出(较前月) -- +0.9% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.8% +1.6% (较上年同期) +0.1% +1.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +1.3% +1.3% 全国整体CPI -- +1.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +0.9% +0.9% 东京地区整体CPI -- +1.1% 2330 日本求才/求职比 2月 1.05 1.04 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +3.2% +4.4% 3月28日(五) 暂无重要经济指标公布。 3月31日当周 3月30日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余75.3 2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 55.5 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 -- +3.8% 工业生产一个月预估 -- +1.3% 工业生产两个月预估 -- -3.2% 3月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +15.2% 住房开工(较上年同期) -- +12.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正18 正16 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正20 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正6 正4 央行短观大型企业资本支出 +0.2% +4.6% 央行短观小型企业资本支出 -12.2% +7.9% 4月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.8 0000 韩国出口(较上年同期) 3月 +4.5% +1.5% 进口(较上年同期) +3.5% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 0130 日本加班工资 2月 -- -0.2% 4月2日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,955 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,910 4月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)