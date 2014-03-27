欧洲经济指标预测--3月28日-4月4日****

投行观点：好市多(Costco Wholesale)评级从中性上调至加码--巴克莱
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月28日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 3月 负6 负7 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -2.4% -2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.8% -2.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.6% 0900 意大利PPI(较前月) 2月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -1.5% -1.5% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字140 赤字207.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区企业景气指数 3月 0.40 0.37 经济景气指数 101.4 101.2 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 3.5 3.2 消费者信心指数 负12.5 负12.7 消费者通胀预期指数 -- 13.6 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 +1.0% +1.0% (较前月) +0.4% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.2% GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月31日(一) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.5% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0645 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 3月 2.03 2.03 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加6.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加14.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 76.947 M4货供额(较前月) -- +0.30% 0900 欧元区通胀率 3月初值 +0.6% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.5% 意大利HICP(较前月) +2.2% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.4% 4月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 3月 56.7 57.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 51.9 52.3 0750 法国Markit制造业PMI 3月 51.9 51.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 3月 53.8 53.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.5 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) 310 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月 53.0 53.0 0800 意大利失业率 2月 13.0% 12.9% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 -- 56.9 0900 欧元区失业率 2月 12.0% 12.0% 4月2日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.8% +0.6% (较上年同期) +9.6% +9.4% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 -- 62.6 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.7% -1.4% 4月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 52.4 52.9 0750 法国Markit服务业PMI 3月 51.4 51.4 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 3月 54.0 54.0 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月 52.4 52.4 综合PMI 53.2 53.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 58.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +0.6% +1.3% 1145 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 4月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 4月4日(五) 1000 德国工业订单 2月 -0.5% +1.2% (完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 (更新拆款、央行定存单发行细节及央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。