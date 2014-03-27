《综述》乌克兰获IMF救命援款，俄罗斯经济恐遭重挫

投行观点：好市多(Costco Wholesale)评级从中性上调至加码--巴克莱
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在华盛顿，美国参议院和众议院轻松通过乌克兰援助议案，向乌克兰提供10亿美元贷款担保，并对与俄罗斯吞并克里米亚有关的俄罗斯人和乌克兰人进行制裁。
美国亦宣布禁止发放向俄罗斯出口国防产品和服务的许可证。
美国和欧盟针对一些俄罗斯和克里米亚官员实施签证禁令和资产冻结，并威胁称普京进一步行动将遭到更严厉经济制裁，这使得资本加速流出俄罗斯。
俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周四表示，今年资本流出规模可能达到1,000亿美元左右，这将拖累经济增速远低于此前预估的2.5%。
“如果我们假设第一季度资本流出600亿美元...那么全年流出规模将达到1,000亿美元左右，”Ulyukayev在一个投资会议上说。
“在这种情况下，我们预计经济增速将放缓至0.6%。”
世界银行则给出了更为黯淡的预估，并称基于高风险情形的预估，俄罗斯经济2014年可能会最多萎缩1.8%，即便西方国家不实施贸易制裁。
受IMF援助消息影响，乌克兰的美元债券跳涨，信用违约互换(CDS)大幅下滑。俄罗斯股市下跌，因经济前景悲观。
俄罗斯国有核电企业Rosatom称，核电行业同其他国家的合同可能会受到制裁措施的影响。这表明市场愈发担心潜在制裁的影响。
在Visa 和万事达卡 停止为受制裁银行Bank Rossiya的客户提供支付交易服务后，普京周四称，俄罗斯将开发自己的信用卡系统。(完) (编译 朱晓军/李爽/许娜/侯向明； 审校 张涛/郑茵)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 (更新拆款、央行定存单发行细节及央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。