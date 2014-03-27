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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:28 BJT

韩国数据: 2月工业生产按月下滑1.8%，降幅大于预期且暗示经济复苏放缓

路透访问的12名分析师的预估中值显示，2月工业生产较前月下滑0.2%，预估区间为下滑3.1%至增长4.1%。

数据显示，2月工业生产较上年同期增长4.3%，路透调查预估中值为增长4.1%。

韩国的工业生产密切反映了该国的出口表现。该国2月出口较上年同期增长了1.5%。

周五数据还显示，2月经季节调整的服务业产出较前月下滑0.4%，1月修正为上升0.7%。(完) (编译 侯向明； 审校 郑茵)
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