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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 07:24 BJT

阿根廷农业：政府预计2013/14作物年度大豆高产至创纪录的5,400万吨

路透布宜诺斯艾利斯3月27日 - 阿根廷农业部周四在农作物月报中称，阿根廷2013/14作物年度大豆产量料达创纪录的5,400万吨，较上一作物年度增加9.5%。

这是政府对当前作物年度的首次预估。2013/14作物年度大豆的收割工作已自Pampas作物带展开，预期下月将会迎来收割高峰。

农业部在报告中称：“拜2月和3月迎来的降雨，缓解了之前的旱情，作物产量提高。”

据政府数据，阿根廷此前的大豆产量最高纪录是在2009/10作物年度创下的5,270万吨。

农业部还称，当前作物年度玉米产量料为2,980万吨，较2012/13年度减少7.2%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
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