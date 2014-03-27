《全球汇市》欧元因欧洲央行宽松倾向而被冷落，新西兰元涨势正盛

在政策正常化过程中，相比其他发达国家，新西兰远远走在前面。新西兰本月加息，且暗示可能继续收紧政策。
新西兰元最近几个月表现强劲也在意料之中。海外市场新西兰元兑美元 一度高见0.8686，为2011年8月以来高点，之前突破2013年高点0.8676.
新西兰元兑日圆NZDJPY=R>触及六年高位88.73.
澳元兑美元 升至四个月高位0.9272，加元兑美元 触及三周高点1.1013加元.
商品货币涨势也反映了投资者对新兴市场货币的偏好，其中巴西雷亚尔兑美元 录得去年11月以来最大单日涨幅。
对人民币汇率近期波动的担忧似乎也有所缓解。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3740 1.3739 +0.01 -0.04 1.3745
美元/日圆 102.21 102.16 +0.05 -2.93 105.30
欧元/日圆 140.44 140.37 +0.05 -2.96 144.73
美元/瑞郎 0.8865 0.8864 +0.01 -0.71 0.8928
英镑/美元 1.6602 1.6609 -0.04 +0.28 1.6556
美元/加元 1.1026 1.1030 -0.04 +3.82 1.0620
澳元/美元 0.9254 0.9259 -0.05 +3.83 0.8913
新西兰元/美元 0.8660 0.8671 -0.13 +5.53 0.8206
澳元/日圆 94.600 94.600 +0.00 +0.80 93.850
新西兰元/日圆 88.530 88.580 -0.06 +2.45 86.410
英镑/日圆 169.69 169.70 -0.01 -2.66 174.33
澳元/新西兰元 1.0681 1.0676 +0.05 -1.54 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/郑茵/孙茉莉 审校 戴素萍/张涛/张荻/王兴亚)