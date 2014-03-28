更正-****美国与加拿大经济指标预测--3月28日-4月4日****

(更正：4月4日加拿大就业数据公布时间应为“1230”，非“1330”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日(五) -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 2月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出 2月 +0.3% +0.4% 个人所得 +0.2% +0.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 3月终值 80.5 79.9 现况指数 96.3 96.1 预期指数 70.2 69.4 1430 美国ECRI经济领先指标 3月21日当周 -- 132.9 3月31日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(一) 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 -- -0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 58.5 59.8 4月1日(二) -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 3月 1,560 1,534 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月29日当周 -- -1.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +1.4% (较上年同期) -- +2.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月29日当周 -- +3.1% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 52.9 1343 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.2% +0.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.6 53.2 ISM制造业投入物价分项指数 58.6 60.0 ISM制造业就业分项指数 52.6 52.3 ISM制造业新订单分项指数 -- 54.5 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 3月 -- 9.8 4月2日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 3月28日当周 -- 361.2 再融资指数 -- 1432.2 1215 美国ADP就业报告(万人) 3月 增加19.5 增加13.9 1345 美国纽约ISM企业活动指数 3月 -- 626.1 1400 美国工厂订单 2月 +0.9% -0.7% 耐久财订单 2月修正值 -- +2.2% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 4月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 3月 -- 4.1835 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差389 逆差391 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月29日当周 -- 31.1 四周均值(万人) -- 31.775 续请失业金人数(万人) 3月22日当周 -- 282.3 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 -- 逆差1.8 1345 美国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国ISM非制造业指数 3月 53.0 51.6 ISM非制造业企业活动指数 55.0 54.6 ISM非制造业雇佣指数 -- 47.5 ISM非制造业新订单指数 -- 51.3 ISM非制造业价格指数 -- 53.7 4月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加19 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加14.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.6 增加0.6 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.2 1230 加拿大就业变动(万人) 3月 -- 减少0.7 失业率 -- 7.0% 就业参与率 -- 66.20% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 57.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 -- 57.2 1430 美国ECRI经济领先指标 3月28日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 洪曦；审校 李爽)