《中国报摘》--中国证券报3月28日

* 头版头条:

--日前召开的国务院常务会议对进一步促进中国资本市场健康发展部署了六项工作重点。业内人士指出，这六点揭示了资本市场顶层设计的框架性内容，未来有望进一步细化，资本市场将迎来更多政策利好。

* 其他:

--截至27日晚，1,041家A股公司披露了2013年年报。数据显示，这些公司共实现营业总收入14.68万亿元人民币，同比增长8.78%；实现净利润12,978.74亿元，同比增长17.06%。

--江苏省铁路发展股份有限公司定于28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为首家登陆全国股份转让系统时股东人数超过200人的挂牌公司。

--此前有消息称中港基金互认有望近期成行，据了解，境内基金管理公司和香港基金公司也加快了对此事的准备节奏。业内人士认为，中港基金互认应当稳步推行，首批互认可以在大陆销售的基金产品数量可能只有几十只。

--针对360发布的南京银行 官网“密码控件”感染病毒一事，南京银行发布官方声明承认了这一隐患，但其称，该病毒感染是由于“密码控件”个别版本在升级中出现的漏洞引起，已在第一时间得到有效修复解决。

--上港集团 2013年营业收入281.62亿元，同比减少0.77%；净利润52.56亿元，同比增长5.76%。

--上汽集团 去年实现营业总收入5,658.07亿元，同比增长17.64%；净利润248.04亿元，增长19.53%。