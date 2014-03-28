路透调查：英国央行今年料难升息，对闲置产能评估或许正确但难以衡量

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
* 英国央行对经济中闲置产能的评估大致准确
* 经济分析师一致预期，4月10日央行会议上不会有政策变化
* 仍预期首次升息在2015年第二季
路透伦敦3月27日 - 参与路透调查的大多数分析师认为，英国央行对经济中闲置产能的评估可能是正确的，但也有一些人对此并不信服。
英国央行在宣布货币政策与失业率挂钩仅六个月后就表示放弃，转而关注18类数据来判断加息的正确时机，其中一项就是经济中的闲置产能。
央行承认，目前经济中约有1-1.5%的闲置产能。本周路透调查访问的41位分析师中有30人认为该结论大致正确，但也有一些人表示担心，因为这个指标太难衡量了。
“英国央行表示希望缩小产出缺口，而这是难以观察的。我难道要同意他们对这个根本看不见的概念的评估么？我甚至根本闹不清他们要说什么，”花旗分析师Michael Saunders。
Saunders并不是唯一表示担心的分析师。有一位分析师认为这一概念“毫无意义”，另一位则称之为“模糊不清的概念”。
根据修订后的前瞻性指引，英国央行还将关注企业投资、调查和工作时间等方面的数据。
本月稍早的一项路透调查显示，未来几个季度英国经济成长速度将快于其他国家，在6月底之前应会恢复到危机前的规模。
消费者引领这场快速经济恢复，周四官方数据显示，2月零售销售升幅高于预期。其他数据亦提供稳健复苏的佐证。
**央行或不急于升息**
61位受访分析师中没有人认为货币政策委员会(MPC)在4月10日会议上会采取任何举动。调查中值显示，首次25个基点的加息将在明年第二季到来，这与前几次的路透调查结果一致。预计第三季度也将加息25基点。
然而到8月时，九位MPC委员中有三位将会更换新人，这带来了一些不确定性。
“即将加入MPC的两位新成员Nemat Shafik和Andy Haldane还没有展示其货币政策观点，而第三位成员尚未任命，”HIS Global Insight的Howard Archer说。
不过，分析师们还是认为今年调整利率的可能性只有30%，但明年底之前升息的概率就升高至80%。2016年底前加息则几乎十拿九稳，可能性高达95%。
考虑到通胀率远低于央行目标水平，61位分析师中只有6人认为今年会升息。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元