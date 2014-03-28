路透调查：英国央行今年料难升息，对闲置产能评估或许正确但难以衡量

* 英国央行对经济中闲置产能的评估大致准确

* 经济分析师一致预期，4月10日央行会议上不会有政策变化

* 仍预期首次升息在2015年第二季

路透伦敦3月27日 - 参与路透调查的大多数分析师认为，英国央行对经济中闲置产能的评估可能是正确的，但也有一些人对此并不信服。

英国央行在宣布货币政策与失业率挂钩仅六个月后就表示放弃，转而关注18类数据来判断加息的正确时机，其中一项就是经济中的闲置产能。

央行承认，目前经济中约有1-1.5%的闲置产能。本周路透调查访问的41位分析师中有30人认为该结论大致正确，但也有一些人表示担心，因为这个指标太难衡量了。

“英国央行表示希望缩小产出缺口，而这是难以观察的。我难道要同意他们对这个根本看不见的概念的评估么？我甚至根本闹不清他们要说什么，”花旗分析师Michael Saunders。

Saunders并不是唯一表示担心的分析师。有一位分析师认为这一概念“毫无意义”，另一位则称之为“模糊不清的概念”。

根据修订后的前瞻性指引，英国央行还将关注企业投资、调查和工作时间等方面的数据。

本月稍早的一项路透调查显示，未来几个季度英国经济成长速度将快于其他国家，在6月底之前应会恢复到危机前的规模。

消费者引领这场快速经济恢复，周四官方数据显示，2月零售销售升幅高于预期。其他数据亦提供稳健复苏的佐证。

**央行或不急于升息**

61位受访分析师中没有人认为货币政策委员会(MPC)在4月10日会议上会采取任何举动。调查中值显示，首次25个基点的加息将在明年第二季到来，这与前几次的路透调查结果一致。预计第三季度也将加息25基点。

然而到8月时，九位MPC委员中有三位将会更换新人，这带来了一些不确定性。

“即将加入MPC的两位新成员Nemat Shafik和Andy Haldane还没有展示其货币政策观点，而第三位成员尚未任命，”HIS Global Insight的Howard Archer说。

不过，分析师们还是认为今年调整利率的可能性只有30%，但明年底之前升息的概率就升高至80%。2016年底前加息则几乎十拿九稳，可能性高达95%。