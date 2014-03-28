中港个股：中信证券再度提出境内外债务融资400亿元计划

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透上海3月28日 - 在去年提出债务融资400亿元人民币并基本实施后，中国最大券商--中信证券股份有限公司 提出在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。
该公司周四稍晚公告显示，境外债务融资工具包括美元、离岸人民币或其他外币债券及成立中期票据、商业票据等。这次新提出的境内外400亿发债额度，是以发行后待偿还余额计算，并与去年提出的400亿元债务融资授权额度不共用。
公告称，2013年初公司提出境内外债务融资400亿元已使用完毕，其中150亿元次级债券已获核准，预计2014年上半年完成首期发行。
中信证券指出，去年公司募集资金，着重发展资本中介型业务和创新型业务，培育公司新的重要利润增长点。目前，业务的快速发展需要公司进一步扩大财务杠杆，补充营运资金。截至2013年末，公司财务杠杆率约为2.5倍，仍有较大的提升空间。
“为保证相关融资工作的顺利开展，及时把握市场机会，满足公司业务发展需要，进一步补充公司营运资金，提升公司财务杠杆，调整债务结构，公司拟再次申请发行境内外公司债务融资工具。”公告称。
该公司年报显示，截止去年底，其合并净资产达876.88亿元。资产负债率为60.47%，较2012年末增加25.30个百分点，主要由于公司创新业务迅猛发展，资本中介业务规模不断扩大，公司继续提升财务杠杆水平所致。
中信证券A股周四收报10.54元，过去三个月累计下跌15%。(完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%