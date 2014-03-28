路透调查：72名受访者，仅有两人预期欧洲央行下周降息

* 45名受访者中，有33人称欧盟银行业改革将增强区域整合

* 72位分析师中，除两人外均预期欧洲央行4月将按兵不动

路透班加罗尔3月27日 - 路透调查的分析师称，欧盟银行业改革将促进银行间业务往来，但不会终止对破产银行的援救。

周四的调查亦显示，有越来越多的分析师认同欧洲央行近期维持货币政策不变的决定，只有极少数分析师预期欧洲央行下周将把指标利率由0.25%的纪录低点进一步调降。

当被问及欧洲央行在4月3日会议上怎么做时，72名受访分析师中，仅有两人预期会降息，而上次会议前的调查中，78名受访者中有26人预期会降息。

欧盟政府已同意让欧洲央行在今年底成为欧元区银行业的监管机构，且将利用银行所支付的费用来作为清算破产银行的资金。

在回答另一项问题的45名分析师中，有33人表示，银行业协议将使得货币联盟更为强健，而有20人说，这将会使得银行间拆放款更加热络。本项问题允许作答者选择一个以上的选项。相关图表请点选： link.reuters.com/maf97v

“在监管方面，必须要有某种‘单一的声音’，”渣打经济分析师Jinny Yan说。“不然的话，就不可能实现全面货币联盟，所以这是必要的。”

**纾困风险**

在另一项问题中，42名回覆者有24人认为银行业改革并不足以终止政府纾困，尽管其中也包括看好这项改革的人。

“欧洲银行业联盟计划目的是要解决欧元区危机的根源，终止疲弱银行、系统性市场恐慌、纳税人支应高昂的纾困、以及政府债务危机之间的恶性循环，”G+ Economics的分析师Lena Komileva称。