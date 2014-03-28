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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:23 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆上行目标位95.50

0006GMT

* 澳元/日圆开盘涨0.57%，日本数据影响不大

* 日经指数期货下滑0.61%，可能拖累汇价，无澳洲数据发布

* 动能指标，5、10和20日移动均线小幅上移，波林格区间扩大

* 目标位是2013年10月高点95.67和2013年4-8月跌势的50%技术回档位95.90

* 纽约时段低点94.18和94.70/75分别为初步支撑位和阻力位 (完)

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