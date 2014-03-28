《焦点》微软推出iPad版Office，暗示未来发展方向将不同以往

**千呼万唤**

Office应用可从苹果的应用商店免费下载，但要建立新的文件，使用者必须要订阅微软的云端服务Office 365。

微软Office 365 Home Premium针对家庭消费者，每年费用100美元。企业用户每年费用自60美元起，根据选用的功能而有所不同。

“我们很高兴Office开始支持iPad了，加入现有超过50万个专为iPad设计的应用行列，”苹果公司发言人士Trudy Miller称。

消息人士指出，适用于iPad的Office版本早已完成多年，但微软一直不愿推出，担心会影响其个人电脑操作系统。消息人士不愿具名，因未被授权向媒体发表评论。

微软致力开发能够挑战苹果的触控操作系统，结果却很糟糕，除了其Surface平板电脑销售疲弱，第三方硬体制造商对于生产采用Windows 8的平板电脑也兴趣缺缺。

纳德拉愿意摆脱Windows传统的姿态，刺激微软股价升到了40美元以上，是2000年网路泡沫以来未见的水准。

尽管微软年度获利仍达数以十亿美元计，但华尔街对于这家在行动科技产业中可能逐渐落伍的企业仍持审慎乐观的看法。

分析师预估，微软每年从iPad版Office取得的营收约在8.4-67亿美元。(完) (编译 郑茵/朱晓军/王冠中; 审校 张涛)