《全球重要经济事件一览表》--3月28日-4月4日

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3月28日(五)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在Central Exchange主办的一活动上就美国经济发言(1715)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在当地发言，主题为“如何监管海外银行”(0020)。

德国克龙贝格--德国央行总裁魏德曼在市场经济基金会(Market Economy Foundation)春季会议上，就“货币联盟下市场经济原则”发表讲话(1730)。

英国利物浦--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse在英国特许证券与投资协会(CISI)发表讲话(1215)。

香港--芝加哥联储总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0130)。

3月29日(六)

柏林--德国央行总裁魏德曼在第53届ACI金融市场全球大会(ACI Financial Markets World Congress)上就“欧洲金融一体化”发表讲话(0930)。

3月30日(日)

芝加哥--2014年全国机构间社区再投资大会(National Interagency Community Reinvestment Conference)(至4月2日)。发言人包括：美联储主席叶伦、联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)和美国通货监理官Thomas Curry。

3月31日(一)

伦敦--国际金融服务论坛(至4月2日)。发言人包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、突尼斯央行总裁Chedly Ayari与英国央行副总裁贝利。

伦敦--英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。

尼科西亚--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问塞浦路斯。

4月1日(二)

伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。

4月2日(三)

华盛顿--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话(1245)。

布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。

4月3日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。

布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。

多伦多--阿尔伯塔省财长Doug Horner将在加拿大经济俱乐部发言，主题为“能源与经济：阿尔伯塔省的下一年”(1545)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。

4月4日(五)

伦敦--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话(0815)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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