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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:31 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月28日-4月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家    规模       发行细节
 3/28         意大利             中长期债券
 4/1          日本               10年期公债
                                 
 4/2          德国    30亿欧元   五年期联邦债券
 4/2          英国               2044年到期公债
 4/3          日本               三个月期贴现国库券
 4/3   0950   法国               长期政府债券(OAT)
 4/3          日本               10年期通膨保值债券
 4/3          西班牙             标售债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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