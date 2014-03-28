中国经济：有针对性出台措施，有能力把经济运行保持在合理区间--总理

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透北京3月28日 - 中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。
他在辽宁主持召开部分省市经济形势座谈会时并称，目前国内外经济形势依然错综复杂，今年中国经济运行开局总体平稳，经济发展出现一些积极变化，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。
“我们既要保持定力，又要主动作为，要看到我国经济的发展韧性和回旋空间很大，而且我们拥有去年战胜经济下行挑战的成功经验，也为今年继续应对经济波动做好了政策储备。”李克强称。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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