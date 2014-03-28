中国经济：有针对性出台措施，有能力把经济运行保持在合理区间--总理

路透北京3月28日 - 中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

他在辽宁主持召开部分省市经济形势座谈会时并称，目前国内外经济形势依然错综复杂，今年中国经济运行开局总体平稳，经济发展出现一些积极变化，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。