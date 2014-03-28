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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元触发0.9275上方停止单，并上探0.9288

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* 澳元/美元亚洲早盘触发0.9275上方停止单后，走高至0.9288

* 澳元/美元和澳元交叉盘技术形态十分看好

* 投资者持续出脱发达国家市场资产，并买入新兴市场资产，这提供了支撑

* 0.9300附近有卖盘出现，阻力位在0.9758/0.8660走势的61.8%技术回档位0.9340 (完)

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