《汇市简讯》澳元/美元触发0.9275上方停止单，并上探0.9288

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
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* 澳元/美元亚洲早盘触发0.9275上方停止单后，走高至0.9288
* 澳元/美元和澳元交叉盘技术形态十分看好
* 投资者持续出脱发达国家市场资产，并买入新兴市场资产，这提供了支撑
* 0.9300附近有卖盘出现，阻力位在0.9758/0.8660走势的61.8%技术回档位0.9340 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%