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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 08:34 BJT

国际油市：美国原油期货小升，有望创近两个月最大单周涨幅

乌克兰周四获得270亿美元国际金融援助。同时，俄罗斯经济部长承认，随着资金外流，该国经济增速可能大幅放慢。

利比亚国有石油公司周四称，抗议者堵住了al-Wafa油田西南部至Mellitah出口港口的一条输送凝析油管道。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 张荻/许娜)
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