国际油市：美国原油期货小升，有望创近两个月最大单周涨幅

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
乌克兰周四获得270亿美元国际金融援助。同时，俄罗斯经济部长承认，随着资金外流，该国经济增速可能大幅放慢。
利比亚国有石油公司周四称，抗议者堵住了al-Wafa油田西南部至Mellitah出口港口的一条输送凝析油管道。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 张荻/许娜)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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