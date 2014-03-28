美国债市：外国央行连续第二周增持美国公债--FED数据

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透纽约3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，本周外国央行持有的美国公债部位增加563亿美元，至2.94兆(万亿)美元，为连续第二周增加。
该增幅为美联储2007年中提供数据以来最大单周升幅，前一周为增加322亿美元。三周前，则为令人咋舌的减少1,045亿美元，是前次纪录降幅的三倍多。
目前仍不清楚是什么原因造成外国央行持有部位锐减。
外界揣测集中在俄罗斯在可能遭遇西方制裁前先削减美元储备，但中国和日本等主要美债持有国可能也一直在大举卖出，或许藉此来支持本币。
一些分析师认为，俄罗斯只是把美债部位转移到美国以外，而非在公开市场上卖出。
（跳二）最近一周，外国央行持有的美国可交易债券总量虽增加，但外国央行持有的美国机构债则减少15.7亿美元，至2,990亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%