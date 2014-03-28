美国债市：外国央行连续第二周增持美国公债--FED数据

路透纽约3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，本周外国央行持有的美国公债部位增加563亿美元，至2.94兆(万亿)美元，为连续第二周增加。

该增幅为美联储2007年中提供数据以来最大单周升幅，前一周为增加322亿美元。三周前，则为令人咋舌的减少1,045亿美元，是前次纪录降幅的三倍多。

目前仍不清楚是什么原因造成外国央行持有部位锐减。

外界揣测集中在俄罗斯在可能遭遇西方制裁前先削减美元储备，但中国和日本等主要美债持有国可能也一直在大举卖出，或许藉此来支持本币。

一些分析师认为，俄罗斯只是把美债部位转移到美国以外，而非在公开市场上卖出。