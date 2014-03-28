《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
*工商时报：
--国发会指出，在出口、生产回稳下，2月景气综合判断分数升至25分，创下近32个月新高，景气重回绿灯，领先指标也连升18个月，显示经济持续复苏。如果国际景气复苏情势不变，下月景气续亮绿灯，应无问题。
--房市329档期即将开跑之际，台北市中山区大直〞泰然大直〞新成屋案，开出降价二成的第一枪，从原本开价每坪200万台币，直接降价20%-27%至每坪145-170万台币，为市场罕见的降价个案。市场人士指出，现阶段房价涨跌互见，预期有些新兴大型重划区、供给量大的新案，今年恐面临房价松动、甚至下修的压力。
--金管会金检银行TMU(金融商品行销)业务找出三大缺失，一是无法正确评估客户风险属性；二是未明确告知风险及相关手续费；三是未考虑客户外币营收、过去投资经验及实际需求，银行局副局长邱淑贞表示，这波专案金检后，会要求缺失较多的银行提出改善报告。
--银行局副局长邱淑贞表示，大陆银监会希望台资银行设第三家分行时，最好转制为子行，且子行与分行不能同时存在，而金管会27日核准国泰世华银大陆分行转制为子行，是第一家大陆分行转子行的申请案。
*经济日报：
--2014年全球采购伙伴大会（Sourcing Taiwan 2014）昨日举行，受惠全球景气回升，外贸协会共邀请63国630家买主来台，总采购额达到52.3亿美元(约1,598亿台币)，创下历年新高纪录。
--金管会昨日放宽境内的投信基金投资高收益债券限制，开放平衡型及一般债券型基金在一定比率下，可投资高收益债，且转换公司债的投资免计入高收益债限额计算，以提高基金操作弹性及商品多元化。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%