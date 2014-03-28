《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日

*工商时报：

--国发会指出，在出口、生产回稳下，2月景气综合判断分数升至25分，创下近32个月新高，景气重回绿灯，领先指标也连升18个月，显示经济持续复苏。如果国际景气复苏情势不变，下月景气续亮绿灯，应无问题。

--房市329档期即将开跑之际，台北市中山区大直〞泰然大直〞新成屋案，开出降价二成的第一枪，从原本开价每坪200万台币，直接降价20%-27%至每坪145-170万台币，为市场罕见的降价个案。市场人士指出，现阶段房价涨跌互见，预期有些新兴大型重划区、供给量大的新案，今年恐面临房价松动、甚至下修的压力。

--金管会金检银行TMU(金融商品行销)业务找出三大缺失，一是无法正确评估客户风险属性；二是未明确告知风险及相关手续费；三是未考虑客户外币营收、过去投资经验及实际需求，银行局副局长邱淑贞表示，这波专案金检后，会要求缺失较多的银行提出改善报告。

--银行局副局长邱淑贞表示，大陆银监会希望台资银行设第三家分行时，最好转制为子行，且子行与分行不能同时存在，而金管会27日核准国泰世华银大陆分行转制为子行，是第一家大陆分行转子行的申请案。

*经济日报：

--2014年全球采购伙伴大会（Sourcing Taiwan 2014）昨日举行，受惠全球景气回升，外贸协会共邀请63国630家买主来台，总采购额达到52.3亿美元(约1,598亿台币)，创下历年新高纪录。

--金管会昨日放宽境内的投信基金投资高收益债券限制，开放平衡型及一般债券型基金在一定比率下，可投资高收益债，且转换公司债的投资免计入高收益债限额计算，以提高基金操作弹性及商品多元化。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。