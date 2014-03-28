全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透北京3月28日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口 ，以及中国官方和汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 4月 4/1 官方制造业PMI 3月 汇丰制造业PMI终值 3月 4/3 官方非制造业PMI 3月 汇丰服务业PMI 3月 4/10 进出口贸易数据 3月 4/11 工业生产者出厂价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/16 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/23 汇丰中国制造业PMI初值 4月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 5/3 官方非制造业PMI 4月 5/5 汇丰制造业PMI终值 4月 5/7 汇丰服务业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/13 固定资产投资(不含农户) 4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/22 汇丰中国制造业PMI初值 5月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 6/3 官方非制造业PMI 5月 汇丰制造业PMI终值 5月 6/5 汇丰服务业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/13 固定资产投资(不含农户) 5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/23 汇丰中国制造业PMI初值 6月 6/27 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 汇丰制造业PMI终值 6月 7/3 官方非制造业PMI 6月 汇丰服务业PMI 6月 7/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/10 进出口贸易数据 6月 7/16 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/24 汇丰中国制造业PMI初值 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 汇丰制造业PMI终值 7月 8/3 官方非制造业PMI 7月 8/5 汇丰服务业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/13 固定资产投资(不含农户) 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 汇丰中国制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 官方非制造业PMI 8月 汇丰服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/11 工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/13 固定资产投资(不含农户) 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰中国制造业PMI初值 9月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/21 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 汇丰中国制造业PMI初值 10月 10/24 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/28 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/5 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/13 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/20 汇丰中国制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/16 汇丰中国制造业PMI初值 12月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%