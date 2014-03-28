中国个股: 南京银行称染毒密码控件已修复，若造成损失将承担相关责任

路透上海3月28日 - 针对360安全卫士报警称南京银行 官网“密码控件”感染病毒,南京银行官方最新发布声明称，该病毒感染是由于“密码控件”个别版本在升级中出现的漏洞引起，已在第一时间得到有效修复解决。如因此病毒感染造成的网银损失，南京银行将承担相应责任。

南京银行网站声明并承诺，客户网银是安全的，不会因此面临被盗风险，客户资金和信息安全能够得到保障。

“3月26日有用户反馈，在南京银行官网下载‘密码控件’时，360安全卫士报警发现木马病毒，怀疑是否为误报。经360工程师分析确认，该控件确实已感染病毒Virus.Win32.Parite.H。我们对此进行公证，并通知南京银行把带毒控件下线。”中国证券报周五报导援引360内部人士表示。

报导并指出，360方面透露，黑客利用此病毒“后门”可以遥控中招电脑，安装具有网银劫持、键盘记录等功能的恶意程序，伺机盗取受害者网银；此外，中招电脑连接过的U盘等移动设备也会被病毒感染。

据悉，南京银行网站已将感染病毒的“密码控件”下线。