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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:39 BJT

《台湾重要政经日程》--3月28日

===================今日重要政经消息=============================

3/28(五)

--11:00 中油与法商签署天然气采购合约。

--14:00 宏达电 新款手机M8亚洲首卖。

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3/31(一)

--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。

4/2(三)

--14:00 仲量联行举行第一季不动产市场展望记者会。

4/3(四)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市一日。

4/7(一)

--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。

--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。

4/21(一)

--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。

4/22(二)

--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。

4/23(三)

--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。

4/25(五)

--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

6/2(一)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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