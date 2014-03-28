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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:52 BJT

《中国重要政经日程》--3月28日

============================今日重要政经日程========================

3/28（五）

*--中国国家主席习近平3月22日至4月1日出席第三届核安全峰会并访问荷兰等四国。

============================近期重要政经日程========================

3/29（六）

--发展中国论坛2014年年会在北京举行。

--2014第十一届中国基金业金牛奖颁奖典礼在北京举行。

3/30（日）

--第三届岭南论坛在广州举行。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

4/13（日）

--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。

5/14（三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺)
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