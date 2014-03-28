《中国重要政经日程》--3月28日

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
============================今日重要政经日程========================
3/28（五）
*--中国国家主席习近平3月22日至4月1日出席第三届核安全峰会并访问荷兰等四国。
============================近期重要政经日程========================
3/29（六）
--发展中国论坛2014年年会在北京举行。
--2014第十一届中国基金业金牛奖颁奖典礼在北京举行。
3/30（日）
--第三届岭南论坛在广州举行。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
4/13（日）
--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
5/14（三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p