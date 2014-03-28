中股业绩：上汽集团去年净利增近两成，今年整车销量和营收料增一成

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透上海3月28日 - 中国最大汽车集团--上海汽车集团股份有限公司 周五公布年报，去年实现净利润248.04亿元人民币，同比增长19.53%；今年将力争实现整车销量超过560万辆，营收6,090亿元，均较去年增长近一成。
年报显示，去年该公司实现整车销售510.6万辆，同比增长13.7%；营业总收入5,658.07亿元，同比增长17.64%；每股收益2.25元。分配预案为拟每10股派现金红利12元(含税)。
上汽集团指出，去年在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还采取了优化产品销售结构、材料降本等切实措施，不断提高经营质量，取得了积极成果，净利同比增长近两成。
今年公司面临的主要经营任务包括：加快市场开拓，稳步提高经营质量；深化自主品牌建设，优化品牌战略，提升自主研发能力；抓好整车出口，抓紧泰国项目，加强新兴市场开拓，努力提高海外经营能力；积极推进汽车服务贸易、汽车金融等领域的业务模式创新等。
上汽集团称，公司可能面对的风险主要来自宏观经济、市场波动以及政策变化带来的影响，例如汽车限行限购的城市增多；消费者信心变动可能带来市场需求的短期波动。
公司预计，除较为稳定的刚性需求外，国内汽车市场还面临着增换购、公务员购车、黄标车淘汰更新等机会。预计2014年国内汽车市场仍将保持平稳增长格局，全年国内汽车销量将达到2,385万辆，同比增长7%以上。
上汽集团周四收报12.81元，过去三个月累计下跌7.6%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%