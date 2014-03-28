《热点聚焦》习近平将出访德国，然两国经济“蜜月”激情降温

* 国家主席习近平欧洲之行包括德国

* 德国企业积极进军中国后，考虑转进其他市场

* 柏林政治人物力图避免德国过度依赖中国

路透柏林3月28日 - 习近平即将出访德国，此为八年来中国国家主席首次造访德国。但扩大两国贸易的远大目标可能无法达成，德国企业已开始反思其大举进军中国的作法。

2012年，时任总理的温家宝访问德国，宣布争取到2015年把双边贸易额提高至2,800亿美元，这在当时显得颇具野心但也相当实际，因之前两年贸易额即激增54%至1,800亿美元。

中德两国商业联系非常活跃；举例来说，在温家宝访德前几个月，中国三一集团即大手笔收购德国中小型企业Putzmeister。而力图摆脱欧债危机的德国，也热衷于与中国发展更密切的政经关系。 但两年过后，贸易激增的势头陷入停顿，以欧元计的贸易额回落；而因为中国薪资上涨、经济增长放缓以及北京政府呼吁国际大型企业加大对中国西部地区投资，德国企业正在将业务分散至撒哈拉以南非洲地区及拉美等其他新兴市场。

骤然间，加纳及哥伦比亚等国也和中国一样，作为德国企业的优先目标而常被提及。

德国与中国的经贸联系，远远超过其他欧洲国家。在大型汽车制造业者领军下，德国企业较诸多同业更快且更积极地进军中国。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 30多年前率先进入中国建立工厂。去年，中国占宝马汽车(BMW) 销售的五分之一，远高于德国当地的13%。

中德两国年度贸易更超过中国与法国、英国及意大利贸易的总和。

但几年前对两国关系促进贸易激增的热切期望，已让位给更加现实的考量。

**太阳能争端**

在本月联合国举行投票谴责克里米亚公投以脱离乌克兰时，中国投下弃权票，德国和其他西方国家都乐见中国未与俄罗斯站到一队上。不过并不能乐观地认为，在其他具有全球重要性的问题上中国与俄罗斯的战略伙伴关系出现松动。

在政界和企业领域，也有人担心德国与中国的密切经济关系可能造成一种过分依赖的状态。

去年，欧盟决定对中国太阳能面板产品征收惩罚性关税，因而有可能面临中国的报复，对此德国汽车厂商和其他对中国市场涉足程度很高的德国企业深感不安。

他们游说梅克尔避免出现全面对抗，并最终得偿所愿，但也导致一些人不安地怀疑，中国是否有能力影响德国政治决定。

“如果我们太过依赖中国市场，中国无疑会寻求利用其手中的砝码，”德国一位高级官员在谈到太阳能争端时表示。“我们必须自问汽车业对中国市场的依赖达到什么程度。”

对中国而言，太阳能争端凸显了与德国之外的欧盟国家培养关系的重要性。

去年5月，德国是中国新任国务院总理李克强选择访问的唯一一个欧盟国家。

相比之下，习近平则访问了荷兰、法国，而且在访问德国后，还将到布鲁塞尔访问欧盟机构，这对中国国家主席来说是首次。习近平还将在欧洲学院就欧盟-中国关系发表讲话。

“出访布鲁塞尔，习近平传递出一个明确的信号，他与欧盟的关系很近，”德国外交关系协会(German Council on Foreign Relations，DGAP)主席、中国问题专家Eberhard Sandschneider表示。

**趋于清醒**

在欧洲国家当中，德国在中国心目中仍享有特殊地位。

德国不愿意卷入对外军事冒险，中国也奉行不干涉政策。

梅克尔2007年决定会见达赖喇嘛，导致中德关系陷入六个月的低谷。后来德国对于中国人权纪录的表态就不再像其他一些欧洲国家那么口无遮拦。

“中国有时候把德国人称作欧洲版的中国人--这是至高的赞赏，”一位欧盟驻北京外交官称。

德国企业生产中国企业所需的高质量机械设备。据德国央行数据，德国对华直接投资在2012年下滑之后再度回升。

大众汽车高管称无计划削弱对中国市场的承诺。未来几年，中国的乘用车市场年增速料为5-7%，远高于其他主要市场。

2012年，据称大众的长期合作伙伴--中国一汽(FAW)从双方合资企业中盗取技术用于生产自己的发动机和变速系统，但大众对该说法未予理会。

一位大众高管表示，该公司决定在政治不稳的新疆建设第一家汽车装配工厂，此举令其在北京赢得了很多新朋友。

不过，墨卡托中国研究所(Mercator Institute on Chinese Studies)主管Sebastian Heilmann认为，中德之间的蜜月期已经结束。

中国希望德国--以及整个欧盟--能够成为制衡美国的地缘政治力量。然而，美欧在乌克兰危机中团结一心，以及雄心勃勃的美欧自由贸易协议计划，都让中国的希望破灭。

对德国企业而言，一些因素也给中国市场前景笼罩上了一层阴云：经济前景不再那么亮丽、针对外企的消费者保护政策、网络安全疑虑和政治风险。

“在一定程度上开始趋于清醒，”Heilmann表示，“很多管理者都被迫做出调整：他们不再取得创纪录的销售，而是突然被迫应对结构性变化和成本削减。”

DGAP的Sandschneider称，“多元化”现在成为德国工业的重要主题。