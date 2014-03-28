《新兴市场重要经济事件预告》--3月28日-4月4日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月28日(五)
纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0800)。
新德里--印度央行总裁拉詹在芝加哥大学于新德里举办的活动上主持一场小组讨论。
香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。
3月29日(六)
巴西巴伊亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini、智利央行总裁Rodrigo Vergara在国际金融协会(IIF)研讨会讲话(1200)。
3月31日(一)
伦敦--国际金融服务论坛(至4月2日)。发言者包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、突尼斯央行总裁Chedly Ayari、英国央行负责审慎监管事务的副总裁贝利。
耶路撒冷--以色列央行举行年度新闻发布会，总裁Karnit Flug对媒体讲话(0830)。
卢萨卡--赞比亚央行公布最新利率决议(1000)。
4月1日(二)
香港--亚洲开发银行发布亚洲发展展望报告。
华盛顿--世界银行行长金墉在美国外交关系协会发表演说(1230)。
孟买--印度央行宣布2014-15年度货币政策声明(0530)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。
4月2日(三)
布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
4月3日(四)
暂无重要经济事件。
4月4日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%