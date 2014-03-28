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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 08:51 BJT

全球金市：现货金小幅反弹但仍接近六周低位，周线可能连续第二周收低

现货钯金 周五上涨近1%，前日大跌约3%。钯金价格近期受助于对两大生产国--俄罗斯和南非的供应疑虑。

周四数据显示，美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位。

Impala Platinum Holdings 称仍然难以接受矿工与建筑工会的薪资要求。南非钯金工人罢工已经进入第十周。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1293.19 2.55 0.2

现货银 19.72 0.06 0.31

现货铂金 1399.5 7.7 0.55

现货钯金 759.9 6.9 0.92

COMEX期金 1294.3 -0.4 -0.03

COMEX期银 19.76 0.052 0.26

汇率

欧元/美元 1.3741

美元指数 80.119 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)
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