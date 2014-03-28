全球金市：现货金小幅反弹但仍接近六周低位，周线可能连续第二周收低

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
现货钯金 周五上涨近1%，前日大跌约3%。钯金价格近期受助于对两大生产国--俄罗斯和南非的供应疑虑。
周四数据显示，美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位。
Impala Platinum Holdings 称仍然难以接受矿工与建筑工会的薪资要求。南非钯金工人罢工已经进入第十周。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1293.19 2.55 0.2
现货银 19.72 0.06 0.31
现货铂金 1399.5 7.7 0.55
现货钯金 759.9 6.9 0.92
COMEX期金 1294.3 -0.4 -0.03
COMEX期银 19.76 0.052 0.26
汇率
欧元/美元 1.3741
美元指数 80.119 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%