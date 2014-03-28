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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 09:12 BJT

《焦点》韩国经济复苏失去部分动能，因中国增长放缓

韩国央行有维持宽松政策立场的空间，因物价压力仍然不大。路透调查预估中值显示，3月通胀率按年料为1.4%，远低于2.5-3.5%的目标区间。

国内需求也保持温和态势，民间消费未显加速，即便韩国央行消费者信心指数和就业持续增加带来一些乐观迹象。

这表明在没有重大外部冲击的情况下，通胀仍将可控，这给央行提供了必要的政策空间，以刺激经济成长，而不用担心物价上涨压力。

过去六年韩国年均增速放缓至3.2%，大幅低于2000-2007年间4.9%的平均水准。

韩国将在4月1日公布3月通胀和出口数据。央行还将在4月24日公布第一季国内生产总值(GDP)成长初值。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/李爽 审校 张荻/龚芳/石冠兰)
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