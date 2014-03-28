《焦点》韩国经济复苏失去部分动能，因中国增长放缓

韩国央行有维持宽松政策立场的空间，因物价压力仍然不大。路透调查预估中值显示，3月通胀率按年料为1.4%，远低于2.5-3.5%的目标区间。

这表明在没有重大外部冲击的情况下，通胀仍将可控，这给央行提供了必要的政策空间，以刺激经济成长，而不用担心物价上涨压力。