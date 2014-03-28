《焦点》韩国经济复苏失去部分动能，因中国增长放缓

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
韩国央行有维持宽松政策立场的空间，因物价压力仍然不大。路透调查预估中值显示，3月通胀率按年料为1.4%，远低于2.5-3.5%的目标区间。
国内需求也保持温和态势，民间消费未显加速，即便韩国央行消费者信心指数和就业持续增加带来一些乐观迹象。
这表明在没有重大外部冲击的情况下，通胀仍将可控，这给央行提供了必要的政策空间，以刺激经济成长，而不用担心物价上涨压力。
过去六年韩国年均增速放缓至3.2%，大幅低于2000-2007年间4.9%的平均水准。
韩国将在4月1日公布3月通胀和出口数据。央行还将在4月24日公布第一季国内生产总值(GDP)成长初值。(完) (编译 侯向明/孙茉莉/李爽 审校 张荻/龚芳/石冠兰)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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