《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日

--银监会3月中旬向银监分局与地方法人银行业等金融机构下发了关于《支持产业结构调整和化解产能过剩的指导意见》，具体措施包括摸清风险底数、严格把握政策界限、明确差别化信贷标准、践行绿色信贷、支持产业结构优化调整等。