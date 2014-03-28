《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
**上海证券报**
--泛海建设 披露，拟收购前两大股东所持民生证券73%股权，同时将更名为泛海控股股份有限公司。
--中石油内部人士透露，2014年原油进口权方案基本敲定，规模门槛均有调整，很快就会出台。
--银监会3月中旬向银监分局与地方法人银行业等金融机构下发了关于《支持产业结构调整和化解产能过剩的指导意见》，具体措施包括摸清风险底数、严格把握政策界限、明确差别化信贷标准、践行绿色信贷、支持产业结构优化调整等。
**证券时报**
--创投机构深圳创新投资集团有限公司宣布，拟设立独资公募证券投资基金管理公司--红土创新基金管理有限公司。这将是中国首家由创业投资管理机构发起成立的独资公募基金管理公司。
--今年以来，公司管理层组团认购定增股份屡屡出现。记者统计，2014年以来已有8家上市公司的管理层参与自家公司的定增计划。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%